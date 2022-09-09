Замглавы администрации Василеостровского района задержан после допроса

Заместитель главы администрации Василеостровского района Игорь Пономарев задержан в Петербурге, сообщила вечером 9 сентября "Фонтанка" со ссылкой на свои данные.

По информации издания, днем в пятницу Пономарев находился на допросе в Следственном отделе СК по Василеостровскому району. Вечером было принято решение о процессуальном задержании чиновника.

Допрос и задержание Пономарева "Фонтанка" связывает с делом о подрядах на уборку поликлиник в Василеостровском районе, которые получали компания "Мирный-55" и ИП, связываемые с фигурой предпринимателя Михаила Задорожного. По состоянию на 7 сентября по делу были задержаны трое фигурантов, в том числе глава районного отдела здравоохранения Никита Тихонов. Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве в составе организованной группы либо в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о превышении должностных полномочий по предварительному сговору (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ).