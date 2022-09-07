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Новости 12:23

СК подтвердил задержание трёх человек после обысков в администрации Василеостровского района

фото ЗакС политика СК подтвердил задержание трёх человек после обысков в администрации Василеостровского района

В петербургском управлении Следственного комитета РФ сообщили о задержании трёх человек в рамках уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий, информирует пресс-служба СК.

На данный момент задержаны руководитель отдела здравоохранения Василеостровского района Петербурга, 43-летний гендиректор компании и 36-летняя специалист медицинского учреждения. Правоохранители решают вопрос об избрании фигурантам разбирательства меры пресечения.

Главу районного отдела здравоохранения Никиту Тихонова задержали во вторник, 6 сентября. Также в деле фигурирует Михаил Задорожный: руководимая им компания "Мирный-55", а также его ИП получали подряды на уборку поликлиник в Василеостровском районе. УФАС узрело в этом сговор, а органы следствия — мошенничество и превышение полномочий.


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