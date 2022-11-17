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Новости 16:02

СК оценил в 3,8 млн рублей ущерб в деле против сотрудников администрации Василеостровского района

фото ЗакС политика СК оценил в 3,8 млн рублей ущерб в деле против сотрудников администрации Василеостровского района

Следствие считает, что задержанные после обысков в администрации Василеостровского района Петербурга фигуранты экономического дела нанесли ущерб бюджету в размере 3 млн 861 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, преступления в рамках дела, возбужденного по ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий группой лиц) и ч. 4 ст.159 УК (организованное мошенничество), совершались в период с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.

Суть преступлений, указывают в ведомстве, состояла в необоснованном заключении контрактов и перечислении денег конкретным организациям на охрану районных медучреждений.

Два сотрудника районной администрации, два учредителя коммерческих организаций и специалист отдела закупок одного из медучреждений в настоящее время ожидают избрания им меры пресечения.


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