"Фонтанка": СК возбудил новое дело против экс-главы Василеостровского района Ильина

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина, написала 1 марта "Фонтанка". Ранее против чиновника были возбуждены дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и о внесении заведомо ложной информации в документы (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Новое дело касается ремонта в приемной и коридоре Ильина, выполнением которого занималась компания "Стройгарант". Как рассказал глава фирмы, работы велись без заключения договоров, когда они подходили к концу, заказчик выплатил часть денег тремя договорами, но при этом остался должен 14 миллионов рублей.

Журналисту "Фонтанки" предприниматель поведал, что заказывал необходимое для ремонта в долг, надеясь на расчет по контракту, однако в итоге был вынужден "ловить" Ильина в ходе объездов района. При этом, согласно его рассказу, чиновник якобы обещал изыскать средства, но впустую. "До него трудно было дотянуться. <...> Потом понял, что меня просто кинули", — заявил бизнесмен.

Также издание сообщило о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в отношении экс-замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева. Последний был задержан и арестован осенью прошлого года.

Ильин был заочно арестован в конце января, его местонахождение неизвестно. В середине февраля Василеостровский суд арестовал его имущество, а также имущество его близких родственников.

Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / ВКонтакте