"Фонтанка": Суд арестовал имущество родственников экс-главы Василеостровского района Ильина

Василеостровский районный суд вынес постановление об аресте имущества бывшего главы района Эдуарда Ильина и его родных, сообщила 17 февраля "Фонтанка".

Бывший чиновник заочно арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему инкриминируют незаконный доход в размере не менее 5,6 миллиона рублей. По информации издания, суд санкционировал арест в размере 70-кратной суммы взятки, что соответствует 392 миллионам рублей.

В своей декларации Ильин указывал квартиры на улице Хошимина и на Ланском шоссе. У его жены арестовали квартиру на Полтавской улице и автомобиль Mercedes ML50, у сына — машину BMW Х5, ранее принадлежавшую самому госслужащему и потому также попавшую под арест.

Кроме того, оперативники обнаружили в собственности сестры Ильина две квартиры в Москве, дом в Ленобласти и машину Suzuki Grand Vitara. Также этой родственнице принадлежит квартира на 15-й линии Васильевского острова, купленная в бытность Ильина главой района. Как полагает следствие, фактически в квартире проживал сам чиновник. Аналогичная найденной недвижимость в том же доме продается за 55 миллионов рублей, уточнила "Фонтанка".

Ильин возглавлял Василеостровский район до начала декабря 2022 года, когда на его место пришел бывший начальник регионального управления Росгвардии Михаил Соболев. Сам Ильин вскоре после этого подался в бега, в конце января суд заочно арестовал его. На прошлой неделе стало известно о возбуждении против него еще одного уголовного дела, касающегося внесения заведомо ложной информации в документы (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / ВКонтакте