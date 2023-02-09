Экс-глава Василеостровского района Ильин стал фигурантом ещё одного уголовного дела

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило ещё одно уголовное дело в отношении бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина, заочно арестованного, передаёт "Фонтанка". Речь идёт о разбирательстве по статье о служебном подлоге — внесении заведомо ложной информации в документы (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

В конце ноября 2021 года руководитель районного отдела по строительству неудачно упал с лестницы и попал в больницу после празднования своего дня рождения в стенах администрации. Весной туда наведалась трудовая инспекция, которая выписала 64 административных протокола о выявленных нарушениях, два из них как раз касались падения сотрудника.

По версии СК, в течение первой недели после инцидента Ильин издал приказ об учреждении комиссии по факту травмирования сотрудника. Своих подчинённых при этом он попросил оформить документы о якобы проведённой проверке с тем, чтобы убедить правоохранителей о проведении расследования в установленном порядке. СК полагает, что таким образом Ильин хотел уйти от ответственности за нарушение требований трудового законодательства.

Напомним, в конце 2022 года в администрации Василеостровского района сменился руководитель. Градоначальник Александр Беглов назначил на этот пост генерал-лейтенанта Михаила Соболева. Предыдущий глава района Эдуард Ильин находится в розыске из-за подозрений во взяточничестве. Кроме Ильина, уголовному преследованию подверглись некоторые другие сотрудники администрации.

фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / ВКонтакте