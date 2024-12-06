Экс-глава Василеостровского района Ильин уйдет на СВО

Бывший глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин, ставший фигурантом коррупционного дела, отправится в зону проведения специальной военной операции. Он подписал контракт с Минобороны. Сегодня Василеостровский суд вынес постановление о приостановке производства по его уголовному делу, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Ходатайство о приостановке уголовного дела подал врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту. Здоровье Ильина сочли годным для несения службы. Суд отменил арест бывшего чиновника и передал его уполномоченному воинскому должностному лицу.

Ильина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК), организации служебного подлога (ст. 292 УК), причинении имущественного ущерба (п.б ч.2 ст.165 УК), а также в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). По версии следствия, размер взяток, которые мог получить Ильин, составляет 5,6 млн рублей - за эти деньги он якобы оказывал помощь коммерческим структурам в получении контрактов на охрану подведомственных учреждений. Уголовное дело поступило в суд в августе 2024 года. В середине ноября также стало известно, что прокуратура намерена обратить в доход государства имущество чиновника и его родственников.

Уголовное дело завели на Ильина еще в начале 2023 года, однако задержать его удалось не сразу - около года он скрывался от силовиков в Москве.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет подсудимым избежать ответственности при подписании контракта с Минобороны, в начале октября 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру