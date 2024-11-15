Прокуратура хочет изъять имущество у экс-главы Василеостровского района Ильина

Прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием обратить в доход государства имущество бывшего главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина, который обвиняется по ряду статей коррупционной направленности. Ведомство заинтересовали три квартиры, земельный участок, дом, два автомобиля, снегоход, скутер и квадроцикл, рассказала ЗАКС.Ру глава Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Истец в лице прокуратуры, полагает, что перечисленное имущество может быть приобретено за счет средств, "законность происхождения которых не подтверждена". В частности, речь об объектах недвижимости на Ланском шоссе (98 кв.м), Полтавском проезде (47,4 кв.м) и на 15-й линии Васильевского острова (141,1 кв.м) и земельный участок в СНТ "Токсовское" (1627 кв.м). Непосредственно в собственности Ильина находится квартира на Ланском шоссе. Остальная недвижимость оформлена на его родственников. Из транспортных средств прокуратура желает обратить в доход государства внедорожник BMW X5 2019 года выпуска, оформленный на сына Ильина, и Mercedes ML350 2014 года, который числится за его супругой. Снегоход, скутер, квадроцикл и два автомобильных прицепа оформлены на Ильина.

В прокуратуре посчитали, что семейство Ильиных на все перечисленное имущество потратила порядка 87,4 млн рублей, а их официальные доходы при этом за исследуемый период не превышают 33,5 млн рублей. Истец просит суд обратить внимание на то, Ильин также содержал троих детей и за 15 лет совершил почти 50 зарубежных поездок.

Иск подан в Выборгский районный суд ещё 11 октября. Первое предварительное заседание по делу назначено на 11 декабря. Ответчиками по делу проходят сам Ильин, его сын, супруга и сестра.

Напомним, уголовное дело в отношении Ильина возбудили по статьям о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК), причинении имущественного ущерба с помощью обмана (ч. 2 ст. 165 УК), а также о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Задержать его пытались еще в декабре 2022 года, на следующий день после увольнения, однако Ильин скрылся от сотрудников правоохранительных органов. Поймать его удалось в феврале 2024 года в Москве. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Осенью суд начал рассматривать дело в отношении бывшего чиновника по существу. На последнем заседании допросили его бывших коллег.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру