Суд допросил бывших коллег экс-главы Василеостровского района Ильина

В Петербурге продолжается судебный процесс по делу бывшего руководителя администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина. На заседании 5 ноября в качестве свидетелей допросили нескольких бывших коллег чиновника. Они рассказывали, как на лестнице в администрации травмировался именинник после застолья и как это пытались скрыть от надзорных органов.

На заседании Василеостровского районного суда Петербурга 5 ноября акцент в общении свидетелей, сотрудника прокуратуры и адвокатов бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина был сделан на инциденте, который произошел три года назад. Поздним ноябрьским вечером 2021 года начальник отдела строительства администрации Василеостровского района Сергей Кузнецов упал, спускаясь по лестнице. На лестничном пролете была кровь, а чиновника в бессознательном состоянии повезли на скорой в Мариинскую больницу. Дальнейшие события, а именно работа чиновников в части расследования возможного нарушения правил охраны труда, стали поводом для уголовного дела в отношении Ильина по статье о служебном подлоге. Следователи считают, что глава администрации пытался скрыть детали инцидента.

Травме на "рабочем месте" предшествовало, по словам свидетелей, празднование дня рождения Кузнецова. Под конец рабочего дня несколько сотрудников администрации собрались в кабинете. Как рассказал один из участников той встречи, приглашенные общались, а также "пили чай, ели торт". Когда торт и чай, вероятно, закончились, собравшиеся решили разойтись по домам, однако спускаясь по лестнице Кузнецов потерял сознание и упал.

Во время допроса свидетели сошлись во мнении, что Кузнецов был пьян, правда, когда именно он мог употребить алкоголь, никто не видел. Например, бывший глава отдела здравоохранения района Никита Тихонов (он был приглашен на торжество) пояснил, что Кузнецов мог находиться в измененном сознании еще до прихода гостей. Также о возможном опьянении чиновника сказала начальник отдела по молодежной политике Елена Булычева. Впрочем, еще во время допроса следователей, до передачи материалов дела в суд, Булычева говорила, что была еще одна версия того, как развивались события в тот вечер: Кузнецов якобы уже уехал с работы, а вернуться в офис в поздний час ему пришлось из-за забытых вещей.

Проведение служебной проверки из-за травмирования сотрудника тогда решили отложить на некоторое время. Как рассказали свидетели в суде, такое предложение им передал начальник сектора по обслуживанию зданий администрации Виталий Сизов. Последний, в свою очередь, заявил, что передавал решение абстрактного "руководства" администрации. На просьбу представителя прокуратуры персонализировать "руководство" он пояснил, что не помнит — возможно, это был или замглавы Игорь Пономарев, или Ильин. В ходе четырехчасового заседания позже Сизов с большей уверенностью все же говорил про Ильина.

Через неделю после инцидента все же началась работа по его "расследованию". Этому способствовал визит районной прокуратуры в администрацию. Тогда представители ведомства попросили показать все материалы, собранные в ходе внутренней проверки (которая толком не проводилась). Поскольку показывать было нечего, сотрудники администрации задним числом заполнили необходимые бумаги, рассказали сотрудники районной администрации. На вопрос, почему они решились на такой шаг, пояснили — боялись потерять работу.

Также во время заседания затронули и другой эпизод в карьере Ильина — связанный с дизайнерским ремонтом в помещениях районной администрации и нанесением ущерба путем обмана. Работы выполнялись без каких-либо контрактов, точнее, примерно 95% от всех работ строители выполнили без договоров, за свой счет. По вопросу ремонта в суде допросили директора ГБУ "Служба заказчика администрации Василеостровского района" Алексея Суханова. По его словам, чиновники провели примерную оценку выполненных работ — она составила около 18 млн рублей. Правда, с подрядчиком было заключено всего два контракта по 300 тысяч рублей — это предельно допустимая сумма, которую можно согласовать без проведения конкурсных мероприятий. Суханов рассказал, как его коллеги проводили контроль за работами, для которых не было формальных оснований. Поскольку технического задания не было, сотрудники просто периодически проверяли, хорошо ли рабочие положили плитку или покрасили стену. Иногда работники ГБУ сверяли ход работ с дизайн-макетом — картинки с реальностью совпадали, резюмировал Суханов.

Напомним, всего Ильину вменяют действия, описанные в четырех статьях Уголовного кодекса. Кроме служебного подлога и причинения ущерба его судят за превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру