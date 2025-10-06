В исторических городах Ленобласти к лету появятся платные парковки

Платные парковки в центральных районах туристических городов Ленинградской области могут появиться уже к маю 2026 года, то есть к началу туристического сезона, сообщили в пресс-службе администрации региона 6 октября. Поручение об этом дал губернатор Александр Дрозденко.

Вопрос организации парковочных мест обсудили в понедельник на аппаратном совещании в правительстве региона. Как указали в пресс-службе, нововведения могут затронуть такие города, как Выборг, Гатчина и Шлиссельбург.

Дрозденко поручил создать систему перехватывающих парковок на подъезде к центральной части исторических городов и проработать вопрос о платных парковках для туристов непосредственно в центре таких поселений. Также планируется организовать перехватывающие парковки на подъездах к особо охраняемым природным территориям и упорядочить ситуацию со стоянкой машин во дворах и на улицах районов массовой жилой застройки, в том числе во Всеволожске, в Кудрово и в Мурино.

"Проблемы с парковками во время туристического сезона у нас есть не только в Гатчине и в Выборге, но и в Шлиссельбурге. К некоторым туристическим объектам, например к Линдуловской роще, в выходные не подъехать", — заявил Дрозденко.

В связи с этим губернатор отметил важность создания новых парковок и заботы об экологии параллельно с развитием туристической инфраструктуры.

Андрей Казарлыга / Фото: Администрация Ленинградской области