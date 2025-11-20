Жилком: Петербуржцы должны фонду капремонта свыше 5,9 млрд рублей

Петербуржцы задолжали фонду капитального ремонта более 5,9 млрд рублей, сообщили 20 ноября в пресс-службе жилищного комитета. Дебиторская задолженность по взносам на капремонт общего имущества в многоквартирных домах числится за 640 тысячами человек. Чтобы стимулировать горожан вовремя погашать долги по капремонту, жилищный комитет начал обзванивать неплательщиков и отправлять им СМС-уведомления.

Ранее стало известно о планах Смольного повысить минимальный взнос на капитальный ремонт в 2026 году. По сравнению с 2025 годом ставка увеличится на два рубля за квадратный метр и более, а именно на 17%. Это одно из самых резких повышений. Стоит отметить, что в последний раз взносы увеличивали 1 января 2025 года на 10%.

При этом в мае 2025 года в Жилищном комитете заявляли, что действующих взносов при низкой ставке не хватает для исполнения региональной программы по капремонту. Начальник управления жилкома по капремонту Дмитрий Кузнецов отмечал, что из-за недостатка финансирования в предыдущие годы в Петербурге не удалось выполнить более 20 тысяч работ, а на их реализацию потребуется порядка 240 млрд рублей.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру