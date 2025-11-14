Взносы на капремонт вырастут в 2026 году

Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах увеличится в 2026 году, следует из приложения к проекту постановления правительства Петербурга. Документ опубликован 14 ноября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Меньше других в следующем году, как и в этом, будут платить за капремонт жильцы деревянных домов и кирпичных домов 1970-1980-х годов постройки. В домах без лифта размер взноса составит 15,28 рубля за квадратный метр в месяц, в домах с лифтом — 15,99 рубля. Это превышает нынешние значения на 2,22 рубля и 2,32 рубля соответственно.

Жильцы дореволюционных домов без лифта будут платить по 15,99 рубля за "квадрат", с лифтом — по 16,68 рубля. В "сталинках", "немецких" и конструктивистских зданиях потребуют по 15,76 рубля при отсутствии лифта и по 16,45 рубля — при его наличии. Аналогичным образом с жителей кирпичных хрущевок будут брать по 15,46 или по 16,16 рубля, а с жильцов панельных хрущевок — по 15,71 или по 16,4 рубля.

В панельных домах 1970-1980-х годов постройки размер взносов составит 15,57 и 16,26 рубля в зависимости от наличия лифта. В кирпичных домах категорий "новое строительство постройки после 1980 года" и "новое строительство после 1999 года" будут собирать по 15,37 или 16,06 рубля с "квадрата". В панельных домах схожих категорий жильцы будут платить по 15,62 и 16,32 рубля соответственно.

Наконец, жильцы домов нового строительства с вентилируемыми фасадами будут платить по 15,63 или 16,34 рубля за квадратный метр, а без вентфасадов — по 15,99 или 16,68 рубля.

В целом по сравнению с 2025 годом размер взносов увеличится на два рубля за квадратный метр и выше.

