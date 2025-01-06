Взносы на капремонт увеличились в 2025 году

Размер взносов на капитальный ремонт увеличился в Петербурге с наступлением 2025 года, следует из постановления городского правительства. Документ был опубликован 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, взносы для жильцов дореволюционных зданий без лифта составят теперь 13,67 рубля, с лифтом — 14,26 рубля за квадратный метр помещения. До последнего времени их величина составляла 12,45 и 12,99 рубля соответственно.

Размер взносов с жильцов "сталинок" составит 13,47 рубля для домов без лифта и 14,06 рубля для домов с лифтом. Жители кирпичных "хрущевок" будут платить по 13,21 и 13,81 рубля соответственно, в панельных хрущевках будут собирать по 13,43 и 14,02 рубля в зависимости от отсутствия или наличия лифта.

С обитателей панельных домов 1970–1980 годов постройки будут взимать по 13,31 и 13,90 рубля за квадратный метр. Взносы с жильцов кирпичных домов, построенных после 1980 года, составят 13,14 рубля при отсутствии лифта и 13,73 рубля при его наличии. В случае с панельными домами, возведенными после 1980 года, величина взносов составит 13,35 и 13,95 рубля соответственно.

В среднем размер взносов на капремонт увеличился в 2025 году на 1,25 рубля.

В 2024 году величина взносов сохранялась на уровне 2023 года. Первоначально их хотели поднять приблизительно на 5%, однако позже от идеи отказались.

Фото: ЗАКС.Ру