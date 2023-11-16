Жилком передумал повышать плату за капремонт в Петербурге

Жилищный комитет Петербурга подготовил новый проект постановления о минимальном размере взноса за капитальный ремонт в 2024 году. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

В проекте указаны размеры взносов за разные категории домов. Все они совпадают с аналогичными цифрами в постановлении за 2023 год. Например, в текущем году для собственников квартир в панельных "хрущевках" без лифта 1957-1970 годов постройки минимальный размер взноса за капремонт в 2023 году - 12,23 рубля за кв. м. Такой же размер платы планируют установить для них в следующем году, следует из проекта постановления.

В начале октября Жилком отправил на общественное обсуждение аналогичный проект постановления, но с размером взноса выше существующего. В частности, для тех же панельных хрущевок без лифта плата составляла 12,84 рубля за кв. м, что выше существующего значения на 4,99%.

Напомним, ранее "Яблоко" два раза предлагало Законодательному собранию Петербурга принять законопроект о том, чтобы минимальный размер платы за капремонт устанавливался законом. Так депутаты смогут его корректировать. В ЗакСе оба раза этот вопрос снимали с повестки дня.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншот проекта постановления Жилищного комитета