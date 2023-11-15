ЗакС снова снял с повестки дня проект "Яблока" о плате за капремонт

Петербургский парламент на заседании 15 ноября большинством голосов исключил из повестки дня законопроект "Яблока" о плате за капитальный ремонт. С таким предложением выступил депутат от "Единой России" Владимир Носов. Он заявил, что документ всё ещё требует доработки. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский хотел что-то сказать на это предложение, но спикер ЗакСа Александр Бельский не дал согласие - это не предусмотрено регламентом.

Законопроектом "Яблока" предлагается устанавливать минимальный размер взноса на капремонт в многоквартирных домах отдельным законом, который будет вносить губернатор. Принимать такой закон парламент должен ежегодно, сказано в предложении "Яблока".

Законопроект о плате за капремонт был внесен в повестку дня прошлого заседания, которое прошло 8 ноября. Тогда документ исключили из списка рассматриваемых тоже по предложению депутата от "Единой России" Носова.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру