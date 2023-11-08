ЗакС решил не рассматривать проект "Яблока" о взносах на капремонт

Законодательное собрание Петербурга исключило из повестки дня заседания 8 ноября законопроект "Яблока" о взносах на капитальный ремонт. В документе предлагается устанавливать минимальный размер взноса специальным законом.

С инициативной исключить вопрос из повестки выступил депутат от "Единой России" Владимир Носов. Он заявил, что проект нуждается в доработке, а также к нему нет заключения губернатора. По словам Носова, в документе нет достаточных обоснований. Кроме того, проект "яблочников" не соответствует рекомендациям Минстроя, добавил Носов.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский хотел задать вопрос единороссу, но спикер ЗакСа Александр Бельский заявил, что это не предусмотрено регламентом. За исключение законопроекта из повестки дня проголосовали 34 депутата, а против - 13.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру