Глава КСП Желудков получил награду за сдачу комплекса ГТО

Специалисты Контрольно-счётной палаты Петербурга и их родственники 20 ноября получили спортивные значки за выполнение нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), сообщила пресс-служба ведомства. Награждение провёл глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь. Золотые значки получили 13 сотрудников, среди которых оказался и председатель КСП Константин Желудков. Церемония награждения прошла в олимпийском зале комитета по физической культуре и спорту.

Весной 2025 года чиновники и их близкие продемонстрировали результаты в плавании, беге, стрельбе, рывках с гирями. Всего наградами отметили 50 сотрудников КСП и членов их семей.

"Знак отличия ГТО символизирует не просто высокий уровень физической подготовки, а упорство и решимость в достижении поставленных задач, как в жизни, так и на работе. Это результат систематической работы над собой, дисциплины и силы воли. Он отражает приверженность к ЗОЖ и ответственному отношению к собственному здоровью", — подчеркнул Желудков.

Ранее спортивные успехи показал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, который также участвовал в сдаче нормативов ГТО. Вместе с ним в испытаниях приняли участие глава петербургского отделения "Молодой гвардии" Александр Амелин и руководитель городского исполкома "Единой России" Александр Серавин.

Кирилл Дудров / Фото: КСП