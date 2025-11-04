Бельский поучаствовал в сдаче норм ГТО

Спикер Законодательного собрания и секретарь городского отделения "Единой России" Александр Бельский поучаствовал в подготовленной партией сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщили в пресс-службе реготделения 4 ноября. Мероприятие в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове приурочили ко Дню народного единства.

Участниками спортивного события стали свыше 200 человек. В их числе помимо Бельского оказались глава петербургского отделения и центрального штаба "Молодой гвардии" Александр Амелин и руководитель городского исполнительного комитета ЕР Александр Серавин. Все они сдали нормативы. Кроме того, гостями мероприятия стали депутат Госдумы Николай Валуев и депутат ЗакСа Юрий Гладунов.

Бельский сообщил в своем Telegram-канале о том, что выполнил пять упражнений по выбору. Парламентарий попрактиковался в стрельбе, беге и подтягиваниях, а также выполнил упражнения на пресс и на растяжку.

"Признаюсь, для меня такой формат — пожалуй, лучший способ отметить День народного единства. Через спорт особенно остро чувствуешь, что все мы — одна команда", — поделился он впечатлениями.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября в память о победе над поляками в 1612 году. Бельский и губернатор Александр Беглов поздравили утром горожан с праздником, отдельное обращение выпустила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Вологде торжества ознаменовались открытием памятника царю Ивану Грозному.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского