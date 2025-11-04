Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем народного единства

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский поздравили 4 ноября петербуржцев с Днем народного единства. Совместное обращение опубликовано на сайте Смольного. Там же выложили поздравление, сделанное спикером Совета Федерации и бывшим губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко.

В своем поздравлении Беглов и Бельский выразили мнение, что День народного единства "стал символом неразрывной связи всех поколений, мужества, героизма, глубокой преданности Родине нашего многонационального народа", и позитивно оценили роль президента Владимира Путина в новейшей истории России. Под его началом страна "вновь обрела статус сильной и могущественной державы", заявили они.

Готовность объединиться и "сомкнуть ряды в минуты опасности во имя родной земли" являются главным секретом несокрушимости России, считают авторы обращения. В качестве примера они привели 1612 год, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вынудило сдаться польский гарнизон московского Кремля, а также Победу в Великой Отечественной войне. В первом случае, по их трактовке, Россия была спасена "от порабощения Западом", во втором — стране противостояли "полчища европейцев", воевавших на стороне гитлеровской Германии.

Сейчас в ходе СВО Россия также отражает новую угрозу с Запада, заявили Беглов и Бельский, отметив в этой связи возрождение ценностей патриотизма и взаимовыручки.

В свою очередь, Матвиенко в своем обращении напомнила о подвиге ленинградцев в годы блокады и добавила, что сегодня День народного единства "наполнен особым смыслом". "Чувствуя ответственность за будущее страны, делая все возможное для ее развития и процветания, сохраняя сплоченность, уважая и оберегая героическую историю России, традиционные культурные и духовно-нравственные ценности, вместе мы сможем достойно ответить на любые вызовы времени", — заявила она.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник связан с победой над поляками в Москве и призван символизировать единство граждан страны.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру