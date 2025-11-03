Основателя движения "Наши" облили ряженкой в Петербурге

Днем 3 ноября представитель незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Кирилл Имашев облил ряженкой основателя движения "Наши" Василия Якеменко, сообщили в соцсетях другороссов. Это произошло, когда Якеменко выходил из отеля "Эмеральд" на Суворовском проспекте.

На опубликованном видео человек, похожий на Якеменко, спокойно реагирует на действия Имашева. Отмахиваясь рукой, Якеменко попросил другоросса успокоиться и уходить.

Летом 2025 года другороссы облили кефиром Бориса Якеменко, брата Василия Якименко. Борис Якеменко упоминается как идеолог движения "Наши". Также он является ведущим на телеканале "Соловьев Live".

Якименко основал движение "Наши" в 2005 году. С 2007 по 2012 год он возглавлял Федеральное агентство по делам молодежи (сокращенно "Росмолодежь"), которое занималось вопросами молодежной политики в России.

Константин Леньков / Кадр из видео "Другая Россия Э.В. Лимонова"