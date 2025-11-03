Памятник Ивану Грозному установили в Вологде

В ночь на 3 ноября в центре Вологды установили 9-метровый памятник Ивану Грозному. Монумент располагается на Кремлевской площади в непосредственной близости от Вологодского кремля. Торжественная церемония открытия памятника запланирована на 4 ноября, в День народного единства, передает газета "Коммерсантъ".

Инициатива установки памятника принадлежит губернатору Вологодчины Георгию Филимонову. Финальную версию монумента утверждал лично глава региона в июне 2025 года.

Во время конкурса эскизов памятника Ивану IV, который проходил с февраля по март, поступило 15 предложений. Победу одержал эскиз команды скульпторов под руководством Михаила Красильникова.

В конце 2024 года Филимонов лично открыл в Вологде памятник Сталину. Через полгода после установки монументу советскому вождю к скульптуре возникли вопросы у вологодской прокуратуры. В частности, претензии касались оформления процедуры закупки на услуги по установке памятника.

Константин Леньков / Фото: Георгий Филимонов