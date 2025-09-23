Апелляционный суд подтвердил решение о демонтаже памятника Сталину в Вологде

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции о демонтаже памятника Иосифу Сталину в Вологде, сообщила 23 сентября объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Вологодский музей-заповедник должен будет вернуть монумент поставщику и получить назад уплаченные по контракту 10,5 млн рублей.

Жалобы на решение Арбитражного суда Вологодской области подали музей-заповедник и индивидуальный предприниматель Екатерина Ложеницына. Истцы просили отменить решение инстанции, которая в июле 2025 года признала недействительным заключенный контракт на поставку памятника советскому вождю.

Напомним, памятник Сталину был установлен на территории музея "Вологодская ссылка" в декабре 2024 года, в церемонии принял участие губернатор региона Георгий Филимонов. Место для памятника было установлено неслучайно. В 1911-1912 годах Сталин отбывал ссылку в здании, возле которого и поставили скульптуру.

Установку памятника оспорила прокуратура Вологодской области, которая обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным заключенный между музеем и предпринимательницей контракт на создание монумента. Основанием для этого стали претензии ведомства к процедуре проведения закупки у единственного поставщика. Как сообщал ранее РБК, непосредственно к самому памятнику у прокуратуры вопросов не возникло.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Георгия Филимонова