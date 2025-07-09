Суд решил, что памятник Сталину в Вологде нужно убрать

Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным контракта на создание памятника Иосифу Сталину, сообщил 9 июля РБК. Суд решил, что монумент нужно вернуть его изготовителю, а саму предпринимательницу — обязать вернуть в бюджет региона 10,5 млн рублей.

Соответствующий иск прокуратура Вологодской области подала в арбитражный суд в начале апреля. Надзорное ведомство требовало признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину, заключенный между государственным музеем-заповедником "Вологодская ссылка" и предпринимательницей Екатериной Ложеницыной в сентябре 2024 года. Кроме того, ведомство просило у суда вернуть монумент Ложеницыной, а с нее самой взыскать в пользу музея 10,5 млн рублей.

Иск прокуратуры был принят к судебному разбирательству 29 мая. Судебное заседание изначально было назначено на 24 июня, однако его отложили из-за привлечения к делу еще одного участника — Министерства культуры Вологодской области. В результате заседание состоялось 9 июля.

По его итогу арбитражный суд принял решение полностью удовлетворить иск прокуратуры региона.

Как подчеркивал в конце июня источник РБК в региональном правительстве, надзорное ведомство оспаривает именно закупку, а не установку памятника. К самому монументу у прокуратуры "нет претензий".

Прокомментировал тогда иск и глава Вологодчины Георгий Филимонов.

"Обсуждаются лишь правовые нюансы процедуры оформления документов, а не судьба монумента. У Минкульта области и юридического блока правительства региона есть свои полноценные правовые аргументы. <…> Но сам объект вне обсуждения. Будет стоять. Спешу успокоить фантазёров", - написал он в своем telegram-канале 26 июня.

Напомним, памятник Иосифу Сталину был установлен на территории музейного комплекса "Вологодская ссылка" в Вологде в декабре 2024 года. На открытии монумента присутствовал сам Филимонов. Он же лично выбрал эскиз памятника.

Отметим, что Иосиф Сталин — не единственный государственный деятель, которому решили установить памятник в Вологде. В январе 2025 года Филимонов анонсировал установку монумента Ивану Грозному в центре города. Внешний вид памятника был утвержден в конце июня, его намерены открыть уже в этом году. Ожидается, что установлен он будет рядом с трёхэтажным корпусом Вологодского Кремля после завершения реконструкции Кремлевской площади.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Филимонова