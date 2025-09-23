Петербург посетили около 400 тысяч иностранцев

С мая по сентябрь 2025 Петербург посетили порядка шести миллионов человек, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич во время пресс-конференции об итогах туристического сезона. Доля иностранных туристов составляет порядка 6%.

"По сравнению с прошлым годом, если сравнивать динамику, то это 5-7% рост [количества туристов]. Точные итоги за первые девять месяцев мы скоро подведём, но за май-сентябрь порядка шести миллионов человек нас посетило", - заявил Панкевич.

По словам главы комитета по туризму, 94% туристов приезжают в Петербург из других городов России. Всего Северную столицу в 2025 году посетили порядка 400 тысяч иностранцев. Чаще всего в город приезжали туристы из Китая, Индии, Саудовской Аравии, Омана, а также Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Глава комитета также отметил рост конгрессного туризма. По его словам, город становится площадкой для всё большего числа мероприятий. Панкевич также подчеркнул, что в 2025 года город раздал почти все средства, выделенные на субсидию для проведения конгрессно-выставочной деятельности в Петербурге.

Напомним, ранее председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский поддержал идею депутата Дмитрия Панова о привлечении популярных китайских блогеров в Петербург для популяризации туризма в Петербурге. По задумке Панова, в Северную столицу стоит пригласить 10 популярных блогеров-миллионников из КНР.

Анастасия Луценко / Фото: трансляция пресс-конференции в "Интерфаксе"