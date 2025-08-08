Бельский оценил идею привлечения китайских блогеров в Петербург

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский в целом положительно оценил идею депутата Дмитрия Панова о привлечении 10 популярных блогеров из КНР в Петербург, следует из интервью в "Парламентской газете". По мнению парламентария, городскому комитету по развитию туризма следовало бы присмотреться к подобному предложению.

— Думаю, что нашему комитету по туризму нужно задуматься над этим предложением. Это действительно может стать новым трендом рекламы индустрии гостеприимства, — предположил Бельский.

Парламентарий отметил, что в последние годы в Петербург приезжает немало туристов, однако зачастую речь идет о гостях из других регионов. При этом он напомнил о том, как китайские туристы ранее при посещении Северной столицы "ездили на своих автобусах и закупались в своих магазинах".

Для начала, по мнению Бельского, следует проанализировать статистику по количеству туристов с тем, чтобы избежать чрезмерного наплыва в высокие сезоны. "Но у нас есть низкие туристические сезоны, например, начало ноября, — отметил он. — То есть нужно рассчитывать, когда у нас максимальная и минимальная нагрузка".

В конце июля депутат Панов обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому с предложением пригласить 10 китайских блогеров-миллионников ради популяризации туризма в Петербурге. Парламентарий вдохновился примером привлечения блогера Ян Жуньсинь, известной как Даньдань, к освещению ярмарки "Сделано в России" в Москве, прошедшей в минувшем мае. За шесть часов блогер обеспечила продажу товаров на общую сумму 1 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру