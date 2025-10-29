Бельский выступил на сессии Муниципального форума БРИКС

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский обратился с приветственным словом перед участниками Международного муниципального форума БРИКС-2025, который проходит в Петербурге. В своем выступлении парламентарий подчеркнул важность обмена муниципальными практиками и поделился мнением о современном мироустройстве.

— Когда мы говорим о столичных городах и о том взаимодействии, которое должно быть на муниципальном уровне, это очень важно. У нас общие проблемы и в сфере безопасности, и в работе ЖКХ, и по взаимодействию между всеми органами власти, — высказался Бельский.

По мнению спикера, жители Земли сейчас фактически находятся в многополярном мире. В связи с этим следует выработать такое взаимодействие между странами, которое бы показало, "что мы двигаемся в правильном направлении".

Также в рамках форума Бельский встретился с делегацией Маслихата столицы Казахстана Астаны, возглавляемой председателем Табигатом Зейнулкабденом. Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества и, в том числе, непосредственно развитие отношений между Россией и Казахстаном, рассказали в пресс-службе ЗакСа.

Муниципальный форум стартовал 29 октября, площадкой для него послужил конгрессно-выставочный центр "Экспофорум". Мероприятия продлятся до 31 октября.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Законодательного собрания