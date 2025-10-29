ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 29 октября 2025, 18:33

Кадры: Заседание ЗакСа 29 октября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

На заседании Законодательного собрания 29 октября перед депутатами выступил губернатор Александр Беглов, который представил проект бюджета на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. В своем докладе он поделился планами по строительству метро в ближайшие годы. Парламентарии одобрили законопроект в первом чтении, а также приняли закон о штрафах за выгул собак без поводка. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Полпред президента в СЗФО Игорь Руденя, спикер ЗакСа Александр Бельский и губернатор Александр Беглов

Депутат Павел Крупник, спикер Александр Бельский и губернатор Александр Беглов

Губернатор Александр Беглов

Вице-губернатор Алексей Корабельников

Вице-губернатор Николай Линченко и депутат Павел Иткин

Депутат Ирина Иванова и уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова

Депутаты Александр Новиков, Михаил Барышников и Игорь Высоцкий

Депутат Павел Крупник, депутат Госдумы Михаил Романов и депутат Александр Рассудов

Глава комитета по вопросам законности Андрей Голомбиевский и председатель Ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" Георгий Журавлев

Депутат Михаил Амосов и депутат Госдумы Оксана Дмитриева

Вице-губернаторы Ирина Потехина, Сергей Кропачев и Алексей Корабельников

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева, на заднем плане вице-губернаторы Ирина Потехина и Алексей Корабельников с депутатом Александром Ходоском

Губернатор Александр Беглов

Депутат Госдумы Виталий Милонов, глава Пушкинского района Андрей Чапуров, глава Василеостровского района Михаил Соболев и глава Калининского района Михаил Асташкевич

Фоторепортаж с заседания 15 октября смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


