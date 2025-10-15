Кадры: Заседание ЗакСа 15 октября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

На заседании Заксобрания 15 октября депутаты вернулись к рассмотрению законопроекта о введении новых требований к содержанию собак, приняли закон о квотировании рабочих мест для гражданских специалистов из зоны СВО, а также разрешили использовать средства городского маткапитала на оплату физкультурно-оздоровительных услуг для детей. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Вячеслав Бороденчик и Марина Шишкина

Депутат Александр Малькевич

Сенатор Андрей Кутепов

Депутаты Александр Малькевич, Андрей Малков и Елена Рахова

Депутаты Роман Кононенко и Ольга Штанникова

Депутат Юрий Авдеев

Депутаты Марина Шишкина и Михаил Барышников

Депутаты Валерий Гарнец, Александр Ходосок и Юрий Авдеев

Сенатор Андрей Кутепов и председатель КГИОП Алексей Михайлов

Депутат Константин Чебыкин

Депутаты Наталия Астахова и Денис Четырбок

Депутаты Роман Кононенко, Ольга Штанникова и Александр Шишлов

Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру