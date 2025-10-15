Кадры: Заседание ЗакСа 15 октября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
На заседании Заксобрания 15 октября депутаты вернулись к рассмотрению законопроекта о введении новых требований к содержанию собак, приняли закон о квотировании рабочих мест для гражданских специалистов из зоны СВО, а также разрешили использовать средства городского маткапитала на оплату физкультурно-оздоровительных услуг для детей. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Вячеслав Бороденчик и Марина Шишкина
Депутат Александр Малькевич
Сенатор Андрей Кутепов
Депутаты Александр Малькевич, Андрей Малков и Елена Рахова
Депутаты Роман Кононенко и Ольга Штанникова
Депутат Юрий Авдеев
Депутаты Марина Шишкина и Михаил Барышников
Депутаты Валерий Гарнец, Александр Ходосок и Юрий Авдеев
Сенатор Андрей Кутепов и председатель КГИОП Алексей Михайлов
Депутат Константин Чебыкин
Депутаты Наталия Астахова и Денис Четырбок
Депутаты Роман Кононенко, Ольга Штанникова и Александр Шишлов
Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.
Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру