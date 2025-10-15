ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Медиатека 15 октября 2025, 16:56

Кадры: Заседание ЗакСа 15 октября

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

На заседании Заксобрания 15 октября депутаты вернулись к рассмотрению законопроекта о введении новых требований к содержанию собак, приняли закон о квотировании рабочих мест для гражданских специалистов из зоны СВО, а также разрешили использовать средства городского маткапитала на оплату физкультурно-оздоровительных услуг для детей. Как прошло заседание — в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

IMG_2201.JPG (266 KB)

Депутаты Вячеслав Бороденчик и Марина Шишкина

IMG_2175.JPG (322 KB)

Депутат Александр Малькевич

IMG_2217.JPG (308 KB)

Сенатор Андрей Кутепов

IMG_2182.JPG (287 KB)

Депутаты Александр Малькевич, Андрей Малков и Елена Рахова

IMG_2215.JPG (310 KB)

Депутаты Роман Кононенко и Ольга Штанникова

IMG_2220.JPG (272 KB)

Депутат Юрий Авдеев

IMG_2224.JPG (266 KB)

Депутаты Марина Шишкина и Михаил Барышников

IMG_2309.JPG (320 KB)

Депутаты Валерий Гарнец, Александр Ходосок и Юрий Авдеев

IMG_2323.JPG (279 KB)

Сенатор Андрей Кутепов и председатель КГИОП Алексей Михайлов

IMG_2253.JPG (285 KB)

Депутат Константин Чебыкин

IMG_2249.JPG (296 KB)

Депутаты Наталия Астахова и Денис Четырбок

IMG_2333.JPG (321 KB)

Депутаты Роман Кононенко, Ольга Штанникова и Александр Шишлов

Фоторепортаж с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


