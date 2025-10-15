ЗакС рассмотрел во втором чтении законопроект о правилах выгула собак

Депутаты Законодательного собрания спустя год вернулись к обсуждению проекта закона о правилах содержания и выгула домашних питомцев. Норма коснется в первую очередь владельцев собак. Документ большинством голосов поддержали во втором чтении, передает корреспондент ЗАКС.Ру 15 октября.

К законопроекту поступило семь поправок. Шесть из них подготовлены руководителем фракции КПРФ Ириной Ивановой. Она предлагала смягчить ряд положений законопроекта. После отказа по трем поправкам депутат сняла остальные предложения с рассмотрения. Единственная поддержанная поправка внесена группой авторов.

По задумке депутатов, владельцев животных обяжут пресекать проявления агрессии у питомцев. Опасность собак собираются оценивать по высоте в холке — питомец выше 40 сантиметров, по мнению авторов инициативы, может представлять опасность. Депутат Иванова, в том числе, предлагала скорректировать и эту норму.

Инициатива также вводит административную ответственность за выгул собаки без поводка и намордника, если питомец выше 40 см в холке. За нарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей. Ещё с животным нельзя будет посещать публичные мероприятия.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру