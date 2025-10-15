Депутаты разрешили оплачивать физкультурные секции для детей за счет городского маткапитала

Законодательное собрание Петербурга 15 октября в третьем, окончательном чтении приняло закон, который позволит оплачивать физкультурно-оздоровительные занятия для детей за счет средств регионального маткапитала, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову. Подобная мера уже действует на территории Ленинградской области.

"Принятие проекта закона позволит многодетным семьям минимизировать личные финансовые затраты на получение детьми в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетними детьми в возрасте до 23 лет физкультурно-оздоровительных услуг, оказываемых физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива подготовлена парламентской комиссией по социальной политике и здравоохранению. Ее возглавляет депутат Александр Ржаненков.

В Заксобрании регулярно обсуждают новые направления для использования средств регионального материнского капитала. Такая мера поддержки действует отдельно от федерального маткапитала. Городские выплаты могут получить семьи при рождении третьего и последующих детей. В 2025 году размер городского маткапитала составляет более 213 тысяч рублей.

Депутаты ЗакСа отмечают, что многие семьи не используют маткапитал из-за ограниченных возможностей для его использования. Например, по-прежнему не воспользовался этой мерой поддержки председатель парламента, отец пятерых детей Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру