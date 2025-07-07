Семья Бельского еще не воспользовалась региональным материнским капиталом

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" заявил, что его семья еще не воспользовалась возможностями регионального материнского капитала. Напомним, Бельский - отец пятерых детей. Речь о маткапитале зашла во время расширения мер поддержки для семей.

- Мы мониторим ситуацию, связанную с материнским капиталом, и видим, что деньги лежат и не тратятся. Это говорит о том, что условия, созданные нами, такие, что материнский капитал используется неэффективно, и мы пытаемся найти, помочь и создать возможность, чтобы материнский капитал не лежал просто грузом. Возможности расширяются. <...> Расскажу вам секрет, мы тоже еще не потратили материнский капитал, - рассказал Бельский.

Спикер парламента добавил, что за прошедший парламентский сезон депутаты приняли ряд законопроектов о расширении направлений, на которые можно потратить средства материнского капитала. Заксобрание намерено продолжать консультации с комитетом по социальной политике по разработке новых мер поддержки, уточнил Бельский.

Напомним, материнский капитал в Петербурге могут получить семьи, в которых трое и более детей. Его сумма в 2025 году составляет 213 тысяч рублей. Его можно потратить на определенные цели, указанные в Социальном кодексе. Депутаты регулярно добавляют туда новые поправки, например, об оплате за счет маткапитала услуг по подключению дома к электросетям.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру