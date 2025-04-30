Дома в Петербурге и Ленобласти разрешили подключать к сетям за счет маткапитала

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект, который позволит оплачивать работы по подключению жилых домов к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения за счет средств регионального материнского капитала, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Голосование состоялось 30 апреля. Поправок к проекту закона не поступило. Документ отправлен на подписание губернатору.

Предполагается, что норма будет действовать на жилые дома, построенные на территории и Петербурга, и соседней Ленинградской области. Авторами инициативы стали члены фракции "Единая Россия" Наталия Астахова, Всеволод Беликов, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Напомним, размер материнского капитала в Петербурге составляет в 2025 году 213,2 тысячи рублей. Он выдается при рождении третьего и последующих детей. Его можно потратить, в том числе, и на строительство дома, но, как отмечают авторы законопроекта, в действующей редакции подключение здания к сетям в эти цели не входит.

Ранее в Законодательном собрании приняли закон, который позволяет тратить средства материнского капитала на установку и входных дверей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру