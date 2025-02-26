ЗакС принял закон об установке окон за счет регионального маткапитала

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 26 февраля в третьем, окончательном чтении приняли закон об оплате работ по установке окон за счет средств материнского капитала, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

После вступления поправок в Социальный кодекс в силу, семьи, имеющие жилье на территории Петербурга и Ленинградской области, смогут направлять средства маткапитала на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке оконных блоков. Также мера поддержки распространится на входные двери и работы по остеклению балконов и лоджий.

Авторами инициативы стали Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, Елена Киселева, Павел Крупник, Александр Ржаненков, а также Денис Четырбок и Марина Шишкина.

Напомним, в 2025 году размер регионального материнского капитала составляет 213 тысяч рублей. На него могут претендовать семьи при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Обязательным условием получения является регистрация в Петербурге.

В петербургском парламенте регулярно поднимают вопрос о расширении направлений для расходования средств городского маткапитала. Одна из последних инициатив была озвучена в Молодежном парламенте при Заксобрании - там предложили выдавать остаток средств маткапитала в виде единовременной выплаты не более 5 тысяч рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру