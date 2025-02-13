Новый состав Молодёжного парламента Петербурга провел первое заседание

В Мариинском дворце состоялось первое пленарное заседание нового состава Молодёжного парламента Петербурга, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания города.

В числе первых предложений Молодежного парламента города – проект закона, расширяющий возможности использования регионального материнского капитала. Документ предусматривает возможность получения до 5 тысяч рублей неиспользованных средств в виде единовременной выплаты.

Кроме того, молодые парламентарии предложили внести изменения в закон о мерах по защите несовершеннолетних. В частности, предлагается запретить их участие в экстремальных квестах, если они могут представлять угрозу здоровью.

Также члены парламента приняли за основу проекты обращений к органам власти, включая предложение о комбинированной оплате билетов по программе "Пушкинская карта" и предоставлении студентам-волонтёрам, участвующим в зонах ЧС и СВО, права на индивидуальный учебный план.

Напомним, что второй состав Молодежного парламента Петербурга вступил в свои полномочия в январе. С этим событием молодых людей поздравили председатель Законодательного собрания города Александр Бельский и вице-спикер Павел Иткин.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга