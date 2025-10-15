"Единая Россия" приостановит членство Малькевича в партии

Руководитель петербургского отделения партии "Единая Россия", спикер Заксобрания Александр Бельский 15 октября заявил о планах приостановить членство депутата парламента Александра Малькевича, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На прошлой неделе стало известно об уголовном деле в отношении Малькевича. Ему предъявлено обвинение по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

— Приостановим на этой неделе членство Александра Александровича в партии до выяснения всех обстоятельств материалов дела, — заявил Бельский.

В пятницу, 10 октября, в Москве избрали меру пресечения пятерым фигурантам дела о растрате бюджетных средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", компании-учредителя городского телеканала "Санкт-Петербург". Малькевич возглавлял компанию с января 2021 года по сентябрь 2023 года. Во версии Следкома, ущерб бюджету в размере 37,2 млн рублей был причинен в период с 2020 по 2021 год.

Помимо Малькевича, фигурантами по делу проходят глава петербургского Центра управления регионом Елена Никитина, ее муж, президент АНО "Фонд культуры семьи и детства" Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, заместитель гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергей Сыров и бывший гендиректор телеканала Борис Петров, который занимал свою должность с 2016 по 2020 год. Согласно решению суда, Малькевичу и Петрову назначен запрет определенных действий, Кожокару — домашний арест. Никитина, Камнев и Сыров отправлены в СИЗО.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру