ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 3 декабря 2025, 16:34

Две трети фракции "Новые люди" в петербургском ЗакСе ушли в отпуск

фото ЗакС политика Две трети фракции "Новые люди" в петербургском ЗакСе ушли в отпуск

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов и его коллега, депутат Дмитрий Панов ушли в отпуск, сообщила журналистам член фракции Ольга Герасина после заседания 3 декабря. Во время рассмотрения повестки заседания ей пришлось голосовать за однопартийцев. 

– Мы работаем на постоянной основе и право на отпуск нам тоже гарантировано, – рассказала Герасина. 

"Новых людей" в Законодательном собрании представляют трое депутатов. Панов в своих соцсетях рассказал подписчикам об итогах заседаниях, сопроводив их фотографией с прошлых заседаний. Лидер фракции Павлов пока никаких сообщений на своих ресурсах не размещал, хотя обычно публикует множество фотографий и видео о своей депутатской деятельности.

На заседании 3 декабря депутаты приступили к рассмотрению инициатив, связанных с реализацией программы комплексного развития территорий, а также поддержали в первом чтении проект постановления о новой схеме избирательных округов. Фоторепортаж с заседания смотрите на ЗАКС.Ру

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Герасина Ольга Вячеславовна 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Панов Дмитрий Вячеславович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама