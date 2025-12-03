Две трети фракции "Новые люди" в петербургском ЗакСе ушли в отпуск

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов и его коллега, депутат Дмитрий Панов ушли в отпуск, сообщила журналистам член фракции Ольга Герасина после заседания 3 декабря. Во время рассмотрения повестки заседания ей пришлось голосовать за однопартийцев.

– Мы работаем на постоянной основе и право на отпуск нам тоже гарантировано, – рассказала Герасина.

"Новых людей" в Законодательном собрании представляют трое депутатов. Панов в своих соцсетях рассказал подписчикам об итогах заседаниях, сопроводив их фотографией с прошлых заседаний. Лидер фракции Павлов пока никаких сообщений на своих ресурсах не размещал, хотя обычно публикует множество фотографий и видео о своей депутатской деятельности.

На заседании 3 декабря депутаты приступили к рассмотрению инициатив, связанных с реализацией программы комплексного развития территорий, а также поддержали в первом чтении проект постановления о новой схеме избирательных округов. Фоторепортаж с заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру