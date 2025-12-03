Поправки в петербургский закон о КРТ одобрены в первом чтении

Законодательное собрание Петербурга 3 декабря приступило к корректировке городских положений о комплексном развитии территорий. Документ, подготовленный представителями всех парламентских партий, поддержан единогласно, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вопросов к законопроекту у депутатов не возникло.

Проектом закона предлагается указать, что границы расселения домов, включенных в программу КРТ, ограничиваются территорией муниципального образования или соседнего муниципалитета. Также в городском положении исключат возможность "автоматического" включения дома в программу. Нынешняя редакция закона допускала, что дома попадут под КРТ, если жильцы не проведут общего собрания собственников.

Поправки в городской закон стали возможны после нескольких попыток петербургских депутатов внести изменения в федеральное законодательство. После принятие закона в 2022 году владельцы квартир в хрущевках выступили с критикой в адрес депутатов и чиновников. После этого Смольный решил ввести мораторий на некоторые положения закона так, чтобы он мог быть реализован.

Закон о КРТ предполагает, что панельные хрущевки в Петербурге могут быть снесены для строительства новой жилой недвижимости. Закон вызвал волну критики со стороны собственников квартир в хрущевках. Они выступали против новеллы, отмечая некоторые, спорные по их мнению, формулировки. Например, по закону жители взамен их недвижимости могли получить жилье в любой точке города, в том числе и на окраине. После возникших протестов власти решили временно приостановить действие некоторых положений закона так, чтобы он не мог быть реализован. С тех пор действие моратория продлевалось, сейчас он действует до конца 2025 года.

В середине октября состоялось первое за два года заседание Общественного штаба по вопросам КРТ, на котором рассмотрели поправки к закону. Из всех поданных предложений большинством голосов были одобрены только два из них. В конце ноября законопроект с ними поступил на рассмотрение городского парламента, а 1 декабря он получил поддержку комиссии ЗакСа по градостроительству, земельным и имущественным вопросам.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру