Губернатор предложил отменить меру соцподдержки по медицинскому уходу на дому

Законодательное собрание Петербурга 3 декабря в первом чтении поддержало инициативу губернатора Александра Беглова об исключении из городского законодательства меры поддержки, включающей социально-медицинский уход нуждающимся на дому, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сегодня эта льгота не востребована, посчитали в Смольном.

С 2010 года в Петербурге из городского бюджета выделяли средства для отдельных категорий граждан, которым требовался социально-медицинский уход на дому. Получателями этой услуги являются петербуржцы, у которых нет трудоспособных родственников или других близких, которые могли бы их содержать. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие.

Как отмечают в Смольном, по состоянию на январь 2025 года получателями меры поддержки являлись 24 человека, при этом 23 из них получали нужный уход за счет других программ, а один отказался. Чиновники полагают, что гражданам выгоднее пользоваться другими мерами поддержки. Как уточнила заместитель председателя комитета по социальной политике Галина Колосова, сейчас на эту меру поддержки средства из бюджета не выделяются.

"Таким образом, закон утратил актуальность и социальную значимость, в связи с чем может быть признан утратившим силу без снижения социальных гарантий для граждан, в отношении которых ранее было принято решение о предоставлении им меры поддержки", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру