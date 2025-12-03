Законопроект об операторе КРТ в Петербурге принят в первом чтении

Парламент Петербурга 3 декабря в первом чтении поддержали проект закона, который наделит правительство города правом определять оператора программы комплексного развития территорий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Во время обсуждения на заседании присутствовал председатель комитета по инвестициям Иван Складчиков. Документ подготовил губернатор. На поправки ко второму чтению депутаты выделили три дня.

По действующему законодательству, оператором КРТ выступает созданное региональными властями юридическое лицо, в котором более половины уставного капитала принадлежит субъекту России. Как рассказал представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, оператор может быть представлен в разных формах собственности. Предполагается, что эта структура будет отвечать за взаимодействие с жителями "хрущевок", которые попадут в программу. Для каждого проекта КРТ определят своего оператора.

Ранее на этой неделе комиссия Заксобрания одобрила проект закона о корректировке городского закона о КРТ. Среди основных изменений – установление границ расселения жителей "хрущевок" в пределах муниципального образования или смежных округов, а также положение об отмене автоматического включения дома в программу, если жильцы не проголосовали за это решение на общем собрании собственников.

Закон о КРТ был принят в Петербурге в 2022 году, он предполагает возможность сноса "хрущевок" 1957-1970-х годов постройки. Позже на его действие был объявлен мораторий, который в дальнейшем неоднократно продлевался. В последний раз его продлили до конца 2025 года. К корректировке существующей нормы петербургский парламент вернулся после изменений законодательства на федеральном уровне, принятых летом.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру