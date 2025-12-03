ЗакС приступил к рассмотрению новой схемы избирательных округов перед выборами

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 3 декабря приняли за основу проект постановления об утверждении новой схемы одномандатных избирательных округов, которые будут применяться на выборах в сентябре 2026 года, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Обновление границ избирательных округов обусловлено ростом населения в отдельных районах города. В каждом округе должно быть одинаковое число избирателей, чтобы они имели равное представительство в парламенте. Новая схема, разработанная Горизбиркомом, рассчитана примерно на 157 тысяч избирателей в каждом округе. Отметим, председатель Городского избиркома Максим Мейксин также присутствовал на заседании.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов заявил, что, по его мнению, проект постановления "спорный" и требует дополнительного обсуждения.

Новая схема в основном не сильно отличается от действующей. Больше всего изменениям подвергся центр Петербурга, в частности, Центральный и Адмиралтейский районы. Обновленную карту Мейксин представил в середине ноября. Ранее представители парламентских партий рассказывали ЗАКС.Ру, что их устраивает предложенная схема и вносить правки в нее не планируют.

По одномандатным округам в ЗакС избираются 25 депутатов. Границы округа определяют, какие именно муниципалитеты (или части муниципальных образований) депутат будет представлять в парламенте. Остальные 25 депутатов избираются по партийным спискам. Ближайшие выборы депутатов Заксобрания запланированы на 20 сентября 2026 года. В тот же день состоятся выборы депутатов Государственной думы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру