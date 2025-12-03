Законопроект о реформе местного самоуправления в Петербурге прошел второе чтение

Петербургский парламент 3 декабря поддержал во втором чтении проект инициативы о корректировке городского закона о местном самоуправлении. Депутаты поддержали две поправки, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В основном изменения носят юридико-технический характер.

Среди прочего, как объявил один из авторов поправок, депутат Всеволод Беликов, муниципальным образованиям вернут полномочие по выдаче разрешений на вступление в брак 16-летним гражданам. Отметим, это полномочие и сейчас есть у муниципалов, однако первоначально в тексте законопроекта о реформе МСУ его не указали.

Инициатива о реформе городского закона о местном самоуправлении подготовлена в связи с изменениями федерального законодательства об организации публичной власти. Предложения в целом сохраняют все действующие полномочия муниципальных образований. В то же время законопроект позволит губернатору города снимать главу МО с должности, а также назначать своего кандидата на эту должность.

Документ был поддержан Заксобранием в первом чтении 12 ноября. Тогда на заседание пригласили глав всех муниципальных образований. Подробнее об ожидаемых переменах в сфере местного самоуправления читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру