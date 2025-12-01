Комиссия ЗакСа поддержала проект о корректировке городского закона о КРТ

Члены постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга 1 декабря поддержали инициативу о корректировке городского закона о комплексном развитии территорий (КРТ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ подразумевает сокращение границ переселения жильцов и порядок включения в программу домов-"молчунов", жители которых не рассматривали этот вопрос на собрании собственников.

Так, законопроектом предлагается определить границы расселения жителей домов, включенных в программу КРТ, в пределах муниципалитета или границ смежных муниципальных образований. Другое положение законопроекта определяет, что дома не будут автоматически включаться в программу, если жильцы не принимали такое решение на общем собрании собственников.

— Она [инициатива] основана на результатах решений нашего Общественного штаба. Учитывает позицию органов исполнительной власти, которые готовы реализовывать этот закон в полном объеме, — заявил депутат Денис Четырбок, который представлял законопроект.

Вопросов к докладчику у депутатов не возникло.

Сам законопроект о корректировке городской нормы о КРТ появился в базе парламента в конце прошлой недели, 27 ноября. Авторами документа выступили все парламентские фракции. Ранее депутаты рассказывали, что намерены принять его до конца 2025 года. Отметим, мораторий на действие городского закона о КРТ истекает 1 января 2026 года. В этот же день должен вступить в силу законопроект, подержанный комиссией.

Поправки в городское законодательство подготовили после изменений в федеральное законодательство, инициированных петербургским парламентом. В середине октября законопроект обсудили на заседании Общественного штаба по вопросам КРТ.

Закон о КРТ принят Заксобранием в 2022 году. Он предполагает, что панельные хрущевки в Петербурге могут быть снесены для строительства новой жилой недвижимости. Закон вызвал волну критики со стороны собственников квартир в хрущевках. Они выступали против новеллы, отмечая некоторые, спорные по их мнению, формулировки. Например, по закону жители взамен могли получить жилье в любой точке города, в том числе и на окраине. После протестов власти решили временно приостановить действие некоторых положений закона так, чтобы он не мог быть реализован.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру