Галерею почетных граждан в ЗакСе пополнят восемь портретов

К марту 2026 года в галерее почетных граждан Петербурга в Мариинском дворце появятся портреты восьми выдающихся деятелей, удостоенных звания до Великой Октябрьской революции, заявил председатель Заксобрания Александр Бельский. В период с 1909 по 1993 год звание почетных граждан не присваивалось.

Всего до революции почетными гражданами стали восемь человек. Среди них – принц Александр Ольденбургский, представитель североамериканской нации Густав Фокс (он, кстати, станет вторым иностранцем, чей портрет появится в ЗакСе – сейчас в галерее также размещен портрет голландца Дика Адвоката), историк Михаил Стасюлевич, министр внутренних дел Михаил Лорис-Меликов, петербургский городской голова Николай Погребов, путешественник Николай Пржевальский, шапочный мастер Осип Комиссаров-Костромской, который отвел руку стрелявшего в императора Александра II, а также генерал-адъютант Федор Радецкий.

Как рассказали в Заксобрании, в ближайшее время корректировать городской закон о почетных гражданах не планируют. В 2026 году новых почетных граждан объявлять не будут - у текущего созыва закончился лимит на присвоение звания. Сейчас на каждый созыв приходится по десять почетных граждан.

На текущий момент званием почетного гражданина Санкт-Петербурга обладают 57 человек. В 2025 году этот статус получили Елена Тихомирова, Зиновий Меркин и Василий Волобуев.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру