Бельский в феврале стал вторым по упоминаемости спикером регионального ЗакСа

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский по итогам февраля занял второе место в рейтинге упоминаемости глав региональных парламентов в СМИ, подготовленном "Медиалогией". По сравнению с январем он спустился на одну позицию, уступив первенство главе Госсовета Крыма Владимиру Константинову. Третье место отошло спикеру Московской областной думы Игорю Брынцалову.

Наибольшее влияние на положение Бельского в рейтинге оказали четыре сюжета, растиражированных в СМИ. В частности, интерес у публики вызвала новость о том, что Бельский и губернатор Александр Беглов обсудили с сотрудниками "Ленфильма" перспективы развития киностудии. Заметными оказались новости о том, что Бельский рассказал о возвращении к проекту "Почтового квартала" при реконструкции Главпочтамта, предложил Минкульту переехать из Москвы в Петербург, а также о том, что он рассматривается в качестве лидера списка петербургских единороссов на выборах в Госдуму.

Сам Бельский, к слову, заявил в начале марта об отсутствии планов возглавить список ЕР на выборах в федеральный парламент. К этому он добавил, что подобное решение должно приниматься партией, а не им самим.

По итогам 2025 года спикер петербургского ЗакСа занял второе место в медиарейтинге, первое место досталось его крымскому коллеге Константинову. В январе Бельский возглавил список.

