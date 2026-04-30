Депутаты предложили включить Петербург в эксперимент с гостевыми домами

Петербург хотят включить в список регионов, участвующих в эксперименте по правовому регулированию услуг гостевых домов, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующий проект федеральной инициативы поступил на рассмотрение Законодательного собрания 28 апреля.

Поправки подготовлены к федеральному закону "О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов". Под гостевыми домами понимаются индивидуальные дома, предоставляемые для временного проживания. Эксперимент проводится в ряде регионов, включая Ленинградскую область, а также в федеральной территории "Сириус". Он действует с 1 сентября 2025 по 31 декабря 2027 года. Авторы предлагают включить Петербург в список участников, но с определенными условиями.

Например, федеральный закон запрещает оказывать услуги гостевых домов без внесения в реестр классифицированных средств размещения. Равным образом такие дома запрещено рекламировать в интернете. Действие этого правила распространяется на большинство регионов — участников, но в четырех из них оно заработает с начала 2027 года. Авторы петербургского законопроекта предлагают добавить Северную столицу в список исключений, если их инициатива будет принята.

Авторами инициативы выступили депутаты Андрей Алескеров, Ирина Иванова, Дмитрий Панов, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Они отмечают, что многие туристы, приезжающие с семьями и домашними животными, предпочитают останавливаться в гостевых домах, в том числе в Курортном, Выборгском, Приморском, Петродворцовом районах.

"Для Санкт-Петербурга эксперимент важен не только потому, что он упорядочивает загородный сегмент размещения, но и потому, что вместо нелегальных и небезопасных индивидуальных жилых домов (гостевых домов) формируется открытый рынок с гарантированным качеством услуг. Данные мероприятия позволят повысить привлекательность Санкт-Петербурга для туристов, которые часто совмещают культурную программу с проживанием на природе", — говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению парламентариев, включение Петербурга в эксперимент благотворно скажется на туристической отрасли, создаст прозрачные правила для предпринимателей и поспособствует соблюдению санитарных норм, безопасности и прав потребителей.

Отметим, что ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить ежегодный отчет об эксперименте с гостевыми домами и представить предложения о возможности распространения таких услуг на все регионы России. Информация об этом появилась на сайте Кремля 26 апреля по итогам совещания с кабмином, прошедшего в начале марта.

