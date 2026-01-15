Бельский стал вторым в рейтинге глав региональных ЗакСов по итогам 2025 года

Спикер петербургского Законодательного собрания Александр Бельский занял второе место в рейтинге глав региональных парламентов, подготовленном "Медиалогией" по итогам 2025 года. На аналогичной позиции он находился и годом ранее.

В целом распределение мест в тройке лидеров осталось без изменений. Первое место удержал за собой глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Как и в 2024 году, третья позиция принадлежит его коллеге из Московской области Игорю Брынцалову.

"Медиалогия" перечислила пять событий с участием Бельского, которые оказали наибольшее влияние на его позицию в рейтинге. Так, охват в СМИ получили слова спикера о планах Петербурга претендовать на проведение хоккейного матча между сборными НХЛ и КХЛ, а также его участие в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту. Еще три сюжета касались транспортных вопросов. В 2025 году Бельский рассказывал про обсуждение возможности введения нового налога для операторов такси, каршеринга и доставки, анонсировал обсуждение автоматического ограничения скорости для каршеринговых машин, а также говорил о возможности введения платного въезда в центр города в течение следующих пяти лет.

Рейтинг рассчитывался на основании публикаций в российских СМИ, в список попали действующие главы региональных ЗакСов по состоянию на январь 2026 года. Ранее сообщалось, что по итогам ноября Бельский занял пятое место, при этом в октябре он был первым.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру