Бельский высказался за введение платного въезда в центр Петербурга

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский допустил возможность участия Петербурга в гипотетическом эксперименте по введению для автомобилистов платного въезда в центр города. В беседе с "Деловым Петербургом" парламентарий завил о важности подобного решения для Северной столицы.

"Если будет принято такое решение — я знаю, что это обсуждается, что будет запущен эксперимент и какие-то регионы смогут сделать платный въезд в центр города, — конечно, хотелось бы, чтобы Петербург поучаствовал", — высказался Бельский.

Спикер сослался на пример Стокгольма, власти которого ввели плату за въезд в центр города для водителей. Местные жители, по его словам, сперва выступали против, однако в итоге переменили свою позицию и теперь поддерживают подобное решение.

Говоря о возможности введения платного въезда в центр города, Бельский назвал Петербург "музеем под открытым небом" и заявил о том, что следует предоставлять туристам право "любоваться нашим городом, а не количеством машин, стоящих в пробках".

Технически можно было бы установить считывающие устройства на мостах при въезде в центр — как на Обводном канале, так и на переправах через Неву и Невку, добавил Бельский. "Мне кажется, что в пределах ближайших пяти лет можно было бы это реализовать. Это очень важно для города", — резюмировал он.

Ранее Бельскому уже доводилось высказываться по теме введения платного въезда в Петербурге. Потенциально это может быть связано с загруженностью дорог в городе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру