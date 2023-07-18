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Новости 17:41

Бельский допустил, что въезд в Петербург может стать платным

фото ЗакС политика Бельский допустил, что въезд в Петербург может стать платным

Спикер петербургского парламента Александр Бельский заявил, что высокая загруженность магистралей может вынудить чиновников сделать въезд в мегаполис платным. Потенциальную меру депутат поставил в один ряд с постепенным расширением зоны платной парковки.

"Появляются новые станции метро, запускаем новые трамваи и троллейбусы и так далее. Хотим разгрузить центр города, так что не исключено, что поездки по Петербургу станут платными", - произнес единоросс в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По мнению Бельского, на этот шаг городу придется пойти рано или поздно. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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