Бельский допустил, что въезд в Петербург может стать платным

Спикер петербургского парламента Александр Бельский заявил, что высокая загруженность магистралей может вынудить чиновников сделать въезд в мегаполис платным. Потенциальную меру депутат поставил в один ряд с постепенным расширением зоны платной парковки.

"Появляются новые станции метро, запускаем новые трамваи и троллейбусы и так далее. Хотим разгрузить центр города, так что не исключено, что поездки по Петербургу станут платными", - произнес единоросс в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По мнению Бельского, на этот шаг городу придется пойти рано или поздно.

Фото: ЗАКС.Ру