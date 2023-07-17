Комтранс подготовил проект распоряжения о платных парковках Василеостровского района

Комитет по транспорту Петербурга разработал проект распоряжения по введению платных парковок на территории Василеостровского района. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы сайта администрации города.

Согласно проекту распоряжения, платить надо будет за парковку автомобиля с 8:00 до 20:00 часов. В списке комитета 135 участков, но только у 105 из них указано планируемое количество мест для платной стоянки машины.

Всего ведомство планирует создать в Василеостровском районе 9 134 парковочных мест с оплатой. Из них 953 будут предназначены для инвалидов, следует из документа.

В проекте решения не указана дата введения платной парковки в районе. Ранее в комитете заявили, что ее планируют создать к 1 ноября 2023 года. Тогда в ведомстве заявили, что платная парковка будет введена на 118 улицах района.

Напомним, ранее "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" объявил аукционы на установку паркоматов в Василеостровском районе и на Крестовском острове. Общая сумма составляет 154 млн рублей.

София Саттарова / Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"