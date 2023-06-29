На Васильевском и Крестовском островах установят паркоматы за 154 млн рублей

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" объявил аукционы на установку паркоматов в Василеостровском районе и на Крестовском острове. Данные опубликованы на сайте государственных закупок.

Всего учреждение объявило 6 аукционов на общую сумму в 154 млн рублей. В центре управления парковками установку 20 паркоматов на Крестовском острове оценили в 31,6 млн рублей.

Аукционы на установку паркоматов в Василеостровском районе разделили по муниципалитетам. Больше всего устройств необходимо установить в МО № 7 — 25 штук. За них учреждение готово заплатить 39,5 млн рублей.

На один паркомат меньше требуется поставить в МО "Васильевский", следует из данных закупки. Ее максимальная начальная стоимость — 37,92 млн рублей.

В МО "Гавань" требуется 19 паркоматов, а заплатить за них готовы 30,02 млн рублей. В "Остров Декабристов" требуется 10 устройств за 15,8 млн рублей, в МО "Морской" — 2 паркомата за 3,16 млн рублей.

Исполнители контрактов обязаны наклеить на устройства инструкции по их использованию, следует из материалов закупок. Там же сказано, что победители аукционов должны будут установить необходимое программное обеспечение на паркоматы и связать его с банком-эквайером. Поставить все устройства требуется до 22 сентября, сказано в проектах контрактов.

Напомним, в январе вице-губернатор Кирилл Поляков заявил, что платная парковка в Василеостровском и Петроградском районах начнет работать летом 2023 года. По его словам, должно появиться 31 300 парковочных мест на 306 улицах.

София Саттарова / Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"